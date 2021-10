L’Unibasket incontra il sindaco Paolini: "Queste le problematiche legate alle strutture"

È stato occasione per illustrare le problematiche e le esigenze delle società sportive a Lanciano, soprattutto in relazione all’utilizzo delle strutture pubbliche l’incontro di una delegazione dell’Unibasket Lanciano con il neo eletto sindaco Filippo Paolini.

A far visita al primo cittadino nella sala consiliare del Comune di Lanciano, il presidente Carlo Valentinetti, il general manager Valerio Di Battista, il coach Fabio Di Tommaso e gli atleti della prima squadra che, insieme alle difficoltà logistiche, hanno presentato tutta l’attività, sia senior che giovanile, della squadre che milita in serie C.

A margine, il sindaco ha voluto premiare la società con tre targhe ricordo, per aver conquistato in estate i titoli giovanili di Campioni Regionali nelle categorie Under 18 e 15 Eccellenza e per il terzo posto conquistato alle Fasi Nazionali del circuito basket 3x3 sempre nella categoria Under 18.

“Al neo sindaco Paolini, a cui vanno i migliori auguri di buon lavoro, - fanno sapere dall’Unibasket - la nostra società ha ribadito la volontà di collaborare insieme per i progetti presenti e futuri che riguardano la pratica della pallacanestro e dello sport e cittadino in generale”.