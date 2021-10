Paolini: "Entro giovedì i nomi dei nuovi assessori"

“Ho quasi terminato il mio secondo giro di consultazioni e poi sarò pronto per nominare la mia giunta”. Così il neo sindaco di Lanciano, Filippo Paolini, assicura a Zonalocale di essere in dirittura d’arrivo per la composizione della nuova giunta e quindi la convocazione del nuovo consiglio comunale.

“Entro domani, massimo giovedì, comunicherò alla città i nomi dei nuovi assessori. - dice Paolini - E cercherò di fare il prima possibile perché entro sabato devo convocare il primo consiglio comunale e ci sono già diverse emergenze per la città per cui non si può più perdere tempo”.

Sarà proprio il sindaco Paolini, dunque, a dover convocare il primo consiglio e poi, l’assessore anziano, Marusca Miscia (Pd), a presiederlo prima della nomina del nuovo presidente che succederà a Leo Marongiu, nuovo capo dell'opposizione.

I nomi che circolano per la nuova giunta sono ormai noti. In pole position ci sono Tonia Paolucci (Libertà in Azione), Paolo Bomba (Fratelli d’Italia) e Danilo Ranieri (Lega). Altri papabili sono Cinzia Amoroso (Lega), Angelo Palmieri (Alleanza per Paolini), Maria Ida Troilo (Forza Italia) e Graziella Di Campli (Lanciano che verrà).

Il vice sindaco potrebbe essere Ranieri, il più votato nel partito più votato e la presidenza del consiglio potrebbe andare a Fratelli d’Italia con Gemma Sciarretta o Gabriele Di Bucchianico. Entro la settimana prossima il quadro completo della terza amministrazione guidata da Paolini.