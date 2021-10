Nei pressi delle scuole a Castel Frentano arriva il nonno vigile

Ad aiutare la Polizia locale nel servizio di sorveglianza in prossimità delle scuole, a Castel Frentano arriva la figura del “Nonno Vigile Volontario”. Sono aperte, infatti, le iscrizioni rivolte a tutti i volontari anziani interessati a partecipare al nuovo progetto, denominato appunto "Nonno vigile", istituito dal Comune di Castel Frentano nelle scuole cittadine materne e primarie statali, per l'anno scolastico 2021-2022.

“I requisiti richiesti - dichiara il vicesindaco e assessore alla Viabilità Mario Verratti - sono i seguenti: età non superiore ai 75 anni, essere pensionati, essere residenti nel Comune di Castel Frentano o far parte di associazioni con sede in Castel Frentano; essere in possesso di idoneità psico-fisica; non fare uso di sostanze alcoliche o farmaci che possano determinare sonnolenza o disorientamento; godere dei diritti civili e politici; non avere contenziosi di qualsiasi natura con il Comune; non avere riportato condanne penali e non avere carichi penali pendenti.”

Le domande di adesione devono essere redatte su di un modulo reperibile sulla home page del sito istituzionale dell’Ente www.comunedicastelfrentano.it e/o al Comando della Polizia Locale. Le istanze devono essere presentate all’Ufficio Protocollo di questo Comune oppure al Comando Polizia Locale.

“Gli obiettivi del progetto - continua il vicesindaco Mario Verratti - consisteranno nel rendere più sicuro il territorio intorno alla scuola garantendo una presenza conosciuta e affidabile, un riferimento per i bambini, le famiglie, gli insegnanti.”

“Questa bella iniziativa - conclude il sindaco Gabriele D’Angelo - ha una duplice finalità: sociale e di sicurezza legata alla viabilità. Infatti, da un lato prevede il reinserimento delle persone anziane in attività socialmente utili, dall’altro il servizio, del tutto gratuito, tutelano gli alunni che raggiungono la scuola da soli e ne facilitano l'attraversamento della strada in prossimità degli edifici scolastici nel periodo di lezione da settembre a giugno. Intendo ringraziare, infine, - conclude il sindaco - il Comando della Polizia Locale e tutta la struttura comunale per il lavoro svolto.”