Finite le mattonelle di ricambio del corso, catrame nella presentosa

Sono finite la mattonelle di ricambio di corso Trento e Trieste e si usa del catrame per riempire l’ennesima rottura nell’intersezione con via Dalmazia. È accaduto ieri e l’azione non è di certo passata inosservata in una città che, negli ultimi mesi, ha visto tecnici e operai impegnati nella ricucitura della presentosa, quasi settimanalmente.

È sembrato quasi uno sfregio quello di ieri alla nuova ed elegante pavimentazione di quello che dovrebbe essere il salotto buono della città. Non c’è pace, dunque, per la presentosa adesso con una pezza che rovina l’impatto iniziale.

Ma è solo un lavoro temporaneo, assicurano, necessario per evitare che l’acqua delle piogge possa finire fin sotto la pavimentazione ed andare ad intaccare anche le altre mattonelle provocando così un danno ancora più grande. Una volta arrivati i ricambi, quindi, tutto dovrebbero tornare alla normalità. Ma nel frattempo, come si dice, la toppa sembra essere peggio del buco.