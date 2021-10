Per Felice Marchesano c’è il ritorno alla Supermoto: lo sguardo è al campionato 2022

Felice Marchesano è pronto a tornare in gara nelle Supermoto. Il pilota lancianese, dopo tre anni lontano dalle corse, ha deciso "di tornare a fare quello più amo fare, correre". Dopo aver concluso la stagione Supermoto 2018 con un secondo posto, Marchesano aveva scelto di cambiare strada e provare con il mondo della velocità. "Ci ho provato ma ho capito subito che, dal punto di vista degli investimenti economici da affrontare, non era una situazione nelle mie corde".

Nel 2020 era pronto al ritorno in gara ma si è dovuto confrontare "con una situazione che non avrei mai pensato di dover affrontare: la perdita di un amico fraterno" che lo ha portato ad allontanarsi dalle due ruote.

"Solo oggi sono riuscito a recuperare la giusta condizione mentale per tornare a competere al massimo", spiega Marchesano, che ha scelto di riprendere il suo percorso nella Supermoto. "Parteciperò al Campionato Centro-Sud Italia FMI 2022, consapevole del fatto che il livello è cresciuto in modo esponenziale nei miei anni di assenza".

Per farsi trovsare pronto si sta allenando molto "con il mio personal trainer Marcello Santagata. Mi sono affidato a lui e alla sua cura dei particolari così da arrivare pronto all'appuntamento con la prima gara del 2022. Penso di potercela fare e di poter tornare presto ad esprimere la mia velocità in pista. Ringrazio lui e tutte le persone che mi stanno accompagnando in questo percorso, un grazie anche a Zonalocale che, ormai da anni, mi segue con attenzione nel mio percorso sportivo".