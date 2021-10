Marongiu: "Ripartiremo da qui con lo stesso entusiasmo"

“Ho già chiamato il Filippo Paolini per congratularmi con lui e augurargli buon lavoro. È il sindaco di Lanciano e mi auguro farà bene per la nostra città. Noi svolgeremo con serietà il ruolo di opposizione che i cittadini ci hanno affidato”.

Sono state queste le prime parole di Leo Marongiu all’ufficialità del voto che ha riconsegnato la fascia tricolore nelle mani di Filippo Paolini. “Ripartiremo da qui con lo stesso entusiasmo, la stessa determinazione di questi giorni straordinari per costruire la proposta politica che presenteremo nei prossimi 5 anni. Ora nessuna recriminizione, - dice ancora Marongiu - certo deluso per il risultato ma ringrazio tutti davvero, è stata una grande un'esperienza politica e umana. Da domani si ricomincia”.

Dopo le lacrime, di delusione ma anche gratitudine per quanti lo hanno sostenuto dall’inizio alla fine di questa campagna elettorale, una analisi lucida e senza astio, risentimento o parole scomposte quella Marongiu. “La campagna elettorale è finita e bisogna guardare avanti, lasciamo sicuramente una città migliore di come l'abbiamo trovata. Ora Paolini sarà anche il mio sindaco e spero farà bene per la nostra città”.

442 voti di differenza tra i due e la voglia di Marongiu, già da oggi, a riprendere l'impegno politico per Lanciano.

"Un grandissimo risultato grazie al nostro Leo Marongiu, che ha saputo trovare nell'unità del centrosinistra la sua forza,

con un grande progetto di futuro e il suo travolgente entusiasmo". A fargli da eco la segretaria cittadina del Partito Democratico, Rosetta Madonna. "Sarà il punto di riferimento umano e politico per ripartire attraverso una costruttiva opposizione, per superare alcune lacune che hanno pesato sulla nostra vittoria, per non disperdere quel 48% che i cittadini di Lanciano hanno voluto darci. Tantissimi giovani, tanti volti nuovi - prosegue la segretaria Pd - ci dicono che il percorso avviato dalle forze politiche e civiche è quello giusto per il bene comune, per la bella politica e per una convincente visione di futuro. Al nuovo sindaco della città auguri di buon lavoro per il bene di Lanciano".