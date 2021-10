Marongiu-Paolini, è testa a testa. Affluenza al 55,94%

Ore 16:40 - 1500 voti alla fine dello spoglio, 400 voti di differenza tra i candidati con Paolini in testa.

Ore 16:34 - Voti defintivi nella sezione 42: Marongiu porta a casa 296 voti, Paolini 272. Dato ufficiale anche dalla sezione 32: Marongiu 131, Paolini 158, 4 nulle.

Ore 16:29 - Fine conteggio per la sezione 32, Marongiu 132 voti, Paolini 158. Voti definitivi anche dalla sezione 4: 153 voti per Marongiu, 178 per Paolini, 4 schede nulle, 2 bianche. Definitivi sezione 41 con 273 per Marongiu e 295 per Paolini. Sezione 13,voti defintivi: Marongiu 261 voti, Paolini 202, 7 schede nulle. Sezione 44, Marongiu 334 voti, Paolini 263.

Ore 16:15 - La percentuale di affluenza alle urne è stata del 55,95%, con 18438 votanti totali. Nel 2016, l'affluenza al ballottaggio con voto unicamente di domenica, è stata del 57,19%, nel 2015 66,71% (voto domenica e lunedì). Rispetto alla percentuale del primo turno alle urne hanno presenziato meno cittadini, infatti la percentuale è stata del 62,82%.

Ore 16:07 - Fine spoglio per la sezione 37, Marongiu 234 voti, Paolini 230, 4 schede bianche, 7 nulle.

Ore 15:59 - Sezione 5 Marongiu 202, Paolini 206, dato definitivo. Sezione 13, 100 voti per Marongiu, 83 per Paolini. Sezone 32, Marongiu con 85, Paolini con 100. Sezione 42, Marongiu 169, Paolini 143. Sezione 44, Marongiu 206, Paolini, 173.

Ore 15:52 - Seggio numero 29, definitivo: Marongiu 91, Paolini 151, 1 scheda bianca, 2 nulle.

Ore 15:50 - Numeri parziali sezione 41 Marongiu 149, Paolini 151. Sezione 26, Marongiu 170, Paolini 157, nulle 3, bianche 3. Sezione 37, Marongiu 140, Paolini 150, bianche 3, nulle 6. Sezione 13, Marongiu 80, Paolini 66. Sezione 44 Marongiu 142, Paolini 126.

Ore 15:48 - Numeri definitivi sezione 1: Marongiu 110, Paolini 149.

Ore 15:43 - Sezione 37 Marongiu 93, Paolini 105, 2 bianche, 6 nulle. Sezione 41 Marongiu 96, Paolini 108. Sezione 32 Marongiu 40, Paolini 53

Ore 15:40 - Sezione 13 Marongiu 20, Paolini 14, sezione 32 Marongiu 20, Paolini 20

Ore 15:31 - Primi risultati parziali da diverse sezioni: sezione 4 Marongiu 48, Paolini 52; sezione 5 Marongiu 120, Paolini 110; sezione 42, Marongiu 100, Paolini 98; sezione 44 Marongiu 142, Paolini 126.

Ore 15 - Seggi chiusi a Lanciano. A breve comincerà lo scrutinio delle schede. La sfida tra Leo Marongiu (centrosinistra) e Filippo Paolini (centrodestra) è arrivata alla fase decisiva.