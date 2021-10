È Filippo Paolini il nuovo sindaco di Lanciano. Con il 51,2% delle preferenze ha sostanzialmente confermato il risultato del primo turno in cui, per una manciata di voti, non era riuscito a portare a casa la vittoria senza passare per il ballottaggio fermandosi al 49,77%.

Si conferma propizio, quindi, il turno di ballottaggio per Filippo Paolini che tornerà ad essere sindaco di Lanciano dopo 10 anni e per la terza volta dopo i due mandati dal 2001 al 2011.

Avvocato, papà di 3 figli, lancianese verace, Paolini è riuscito a scalzare Leo Marongiu ed il centrosinistra, fermo al 48,8% nonostante l’apparentamento con il Movimento 5 Stelle di Sergio Furia. Delusione dunque per il giovane Marongiu che aveva messo entusiasmo nella sua campagna elettorale e voglia di essere il nuovo sindaco dopo i 10 anni del suo mentore Mario Pupillo.

Ora per Paolini e i suoi è il momento dei festeggiamenti ma da domani subito al lavoro per la composizione della nuova giunta ed i temi caldi della città.