Ottobre "d’oro" per Remo Rapino: dopo il "Frentano", arriva anche il Premio Sulmona

Continua l'ottobre "dorato" dello scrittore lancianese Remo Rapino. A una settimana dalla conquista del Frentano d'Oro, l'autore, vincitore del Premio Campiello 2020, si appresta a ricevere un ulteriore prestigioso riconoscimento che gli sarà conferito dal Premio Sulmona – Rassegna Internazionale di arte contemporanea, storico e celebre concorso organizzato dal circolo di arte e cultura "Il Quadrivio", e giunto ormai alla 48ª edizione, conquistato quest'anno dall'artista calabrese Tina Sgrò, con l’opera "Interno verde".

"A Rapino – spiegano in un comunicato stampa - sarà assegnato il Premio Nazionale alla Cultura, che ritirerà domani, sabato 16 ottobre, nell'ambito della cerimonia di premiazione del Premio Sulmona, che si svolgerà a partire dalle ore 17, presso il Teatro Comunale Maria Caniglia della città ovidiana. L'ingresso – sottolineano - potrà avvenire solo previa prenotazione, inviando una e-mail all'indirizzo premiosulmonaofficial@gmail.com, e sarà consentito solo a coloro che sono in possesso di Green pass o del referto negativo di un tampone effettuato al massimo nelle 48 ore precedenti all’evento.

Per permettere ad un pubblico più ampio di partecipare - proseguono - sarà possibile seguire la cerimonia sulle pagine Facebook del Premio Sulmona Official e di Onda TV, in diretta su Onda TV – canale 18 del digitale terrestre, in streaming su www.ondatv.tv o su http://apktv.it".