Bonifica dell’ex discarica Serre, stipulato il contratto d’appalto

È stato stipulato in questi giorni il contratto d’appalto con la ditta Tenaglia srl di Casoli relativo al primo lotto dei lavori di lavori di bonifica dell’ex discarica Serre. Gli interventi di messa in sicurezza permanente dell’ex impianto di contrada Serre, finanziato per 699.723 euro, potranno così partire nel giro di un mese.

Responsabile unico del procedimento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione è l’ingegnere Sara Di Toro, nominata in questi giorni dalla dirigente del settore Lavori pubblici, Luigina Mischiatti, in sostituzione del funzionario Antonio Iezzi che andrà in pensione dal mese prossimo.

“A lui va tutto il mio ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni, - dice l’assessore ai lavori pubblici Giacinto Verna - quello della discarica di Serre è un problema annoso che questa amministrazione ha affrontato con determinazione e programmato di risolvere con i lavori di questo primo lotto e il finanziamento in bilancio anche del secondo lotto per 320mila euro”.