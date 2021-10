Marongiu: "Firmato il contratto per l’ascensore del parcheggio di Sant’Egidio

“È stato firmato il contratto per la realizzazione dell'ascensore a servizio del parcheggio a Sant'Egidio per un importo di 372 mila euro – a darne notizia è il candidato sindaco del centrosinistra Leo Marongiu, a pochi giorni dal voto di ballottaggio a Lanciano che lo vede contrapposto al candidato del centrodestra Filippo Paolini.

"L'ascensore, come già avvenuto per quello in via per Frisa per Lancianovecchia, rappresenta la risposta attesa da 30 anni dai residenti e pure da chi ora, sarà incentivato ad aprire nuovi esercizi commerciali nel centro storico, potendo contare su un servizio fondamentale. Spostare le auto da piazza Santa Maria Maggiore e via Garibaldi significa recuperare la bellezza del quartiere. Le prossime tappe, dopo questo investimento di oltre 1 milione di euro in tre lotti, saranno il completamento dei vicoli del quartiere Sacca e nei “bastioni” a Lancionovecchia. Molto è stato fatto ma c'è ancora tanto da fare”, ha concluso Marongiu.

Intanto domani, arriva in città il segretario del Pd Enrico Letta che incontrerà cittadini e sostenitori alle ore 19.30, al cinema Maestoso.