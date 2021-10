Ballottaggio, intesa tra Marongiu e Furia: "Accordo su temi fondamentali"

È accordo a Lanciano tra centrosinistra e Movimento 5 Stelle. Leo Marongiu e Sergio Furia hanno trovato un'intesa "sui temi, con i cittadini, per il futuro di Lanciano", si legge in un comunicato di Marongiu, che al ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 ottobre si confronterà col candidato sindaco del centrosinistra, Filippo Paolini. "Ci siamo trovati d'accordo - dichiara il leader del centrosinistra - su alcuni punti fondamentali e abbiamo scelto di stringere un patto con i cittadini di Lanciano, ho sempre parlato di una città aperta, inclusiva e dell'importanza del dialogo per disegnare il futuro di una città nuova".

"I termini e le ragioni dell'accordo" tra la coalizione che amministra la città da dieci anni e i pentastellati, che per la prima volta hanno presentato una lista alle elezioni comunali di Lanciano, saranno illustrati da Marongiu e Furia in una conferenza stampa congiunta in programma domani,alle 11,30, al Caffè ai Portici.

Al primo turno Paolini è arrivato al 49,8% dei voti, dietro di lui Marongiu col 42,2%, Furia ha ottenuto il 5,2% e il candidato civico, Ivaldo Rulli, ha raccolto il 3% dei consensi.