La vaporiera storica della Sangritana saluta Lanciano dall’ex tracciato ferroviario

Nonostante l'incessante pioggia, così come annunciato la settimana scorsa dal neo direttore della ferroviaria di TUA, Enrico Dolfi, un treno, seppur in manovra, è tornato a circolare sul vecchio tracciato storico che attraversa il cuore di Lanciano [LEGGI QUI].

Stamattina, infatti, il locomotore a vapore Henschel & Sohn numero 6 è stato trasferito dall’Officina storica di via del Mancino a quella di Torre della Madonna per lo studio di fattibilità di restauro del veicolo storico. Il trasferimento del locomotore è stato eseguito sul vecchio tracciato storico che è risultato in buono stato.

Il locomotore a vapore, che si inserisce in un più grande progetto di valorizzazione e promozione dei locali storici della Sangritana, potrebbe rappresentare, in futuro, un valido mezzo per attivare un servizio turistico che attragga gli appassionati delle rotaie in quello che potrebbe a tutti gli effetti essere un nuovo Polo museale ferroviario frentano.