Con il Premio Rotary torna a teatro la musica dell’EMF

Torna domenica 10 ottobre, alle ore 18, al teatro Fenaroli, la musica dell’Estate Musicale Frentana con l’International EMF Young Musician, la settima edizione del Premio Rotary Club Lanciano dedicato ai giovani musicisti.

Il premio, assegnato lo scorso al flautista Fulvio Ferrara, vincitore del Premio Flautistico Persichillo 2018, non era stato consegnato perché il concerto, in programma per il 5 dicembre 2020, era poi saltato a causa delle restrizioni imposte dal Covid.

Il premio Rotary, che consiste in una targa ed un assegno da 500 euro, sarà dunque consegnato quest’anno al giovane musicista che si esibirà, accompagnato dalla pianista Manuela Marcone, nel concerto del prossimo 10 ottobre. A consegnare il premio, l’attuale presidente del Rotary Club Lanciano, Nereo Dell’Aventino.

Il concerto segna dunque l'inizio della stagione autunno-inverno 2021 dell'Associazione Amici della Musica -Fedele Fenaroli nell’anno delle 50 candeline e sarà occasione per poter acquistare l’Annuario del Cinquantenario, edito dalla casa editrice Nuova Gutenberg.

Ingresso 30 minuti prima dello spettacolo, per accedere a teatro sono obbligatori l’uso della mascherina ed il Green pass.