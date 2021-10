Tumori, a Lanciano il convegno su neoplasie del polmone, melanomi e carcinoma renale

Sarà il "trattamento delle neoplasie polmonari, del melanoma e del carcinoma renale", l'argomento al centro del convegno dedicato ai tumori in programma per domani, giovedì 7 ottobre a partire dalle 08.30, all'hotel Villa Medici di Lanciano.

Per iniziativa di Nicola D'Ostilio, responsabile del reparto di Oncologia degli ospedali di Lanciano e Vasto, con la collaborazione della Onlus La Conchiglia, un pool di esperti si confronterà sui temi in programma. Ai lavori prenderanno parte docenti universitari e specialisti della stessa Asl e provenienti da altre regioni. In apertura è prevista la lezione magistrale di Antonio Marchetti, professore ordinario di Anatomia Patologica all'Università "D'Annunzio" che guida numerosi gruppi di ricerca a livello nazionale sul tumore al polmone. Il tema scelto è di assoluta attualità: "La rivoluzione della biologia molecolare nel carcinoma polmonare dall'Ihc all'Ngs".

Il convegno è a numero chiuso (50 partecipanti), la partecipazione è gratuita previa iscrizione all'indirizzo info@ascacongressi.com. Le iscrizioni verranno accettate secondo l'ordine di arrivo.