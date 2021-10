Elezioni Lanciano, Paolini al 48%, Marongiu 42%

Ore 17.28 - Risultati parziali: Paolini 2090 voti (48,84%), Marongiu 1802 voti (42,11%), Furia 193 voti (4,51%), Rulli 111 voti (2,59%). Schede contestate 83 (1,94%)

Ore 17 - Affluenza definitiva a Lanciano (44 sezioni su 44): 62,82%, pari a 20mila 699 votanti su 32mila 949 aventi diritto.

Ore 15 - Urne chiuse a Lanciano. Si inizia lo spoglio nelle 44 sezioni in città. Già in serata Lanciano potrebbe avere un nuovo sindaco.

Ore 15.20 - LE DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI.

Sergio Furia: "Abbiamo vissuto una campagna elettorale molto emozionante, soprattutto perché è stata la prima esperienza. Sappiamo che la sfida è dura ma siamo fiduciosi e attendiamo con ottimismo ciò che ha deciso i cittadini".



Leo Marongiu: "È stata una campagna elettorale entusiasmante, così com'è tanto l'entusiasmo che ci è tornato indietro. Ora non possiamo che attendere il risultato, ma sono fiducioso, sento un bel vento".

Filippo Paolini: "Rimettersi al giudizio dei cittadini non è mai semplice, ma io sono convinto di quanto detto, fatto e della mia squadra per cui oggi attendo con grande serenità il responso delle urne. Non potrebbe essere diversamente".

Ivaldo Rulli: "Comunque vada, io ho già vinto perché da oggi siederò in consiglio comunale e sarò pronto a fare quanto promesso in campagna elettorale: solo e soltanto gli interessi dei cittadini".

Ore 16.30 - L'affluenza definitiva alle ore 15 si attesta al 62,82% per un totale di 20.699 cittadini, 9.988 maschi e 10.711 donne.