Rientri e orari improponibili per i pendolari, la protesta del Liceo Artistico

Protestano gli studenti del liceo artistico di Lanciano e lo fanno con un sit-in ordinato e colorato davanti i cancelli della scuola. Scioperano convinti e compatti insieme al comitato dei genitori e chiedono orari che vadano incontro soprattutto ai pendolari, costretti a levatacce mattutine e rientri a casa a cena, a ora di tg.

Un braccio di ferro con la nuova preside, Patrizia D’Ambrosio, che tiene il pugno fermo sull’orafo in essere per restare nelle 35 ore previste dall’ordinamento scolastico ma che, di contro, non trova il favore dei 312 studenti, di cui 216 pendolari e costretti ad orari improponibili.









Il comitato dei genitori, al fianco dei ragazzi, è riuscito a strappare un incontro la dirigenza, in programma per mercoledì 6 ottobre alle ore 17.30, in cui si proverà a trovare una soluzione che possa mettere d’accordo tutti.