Registrava video sotto la gonna di ignare donne, denunciato 59enne di Lanciano

Un 59enne di Lanciano è stato denunciato perché registrava video sotto le gonne di ignare donne intente a fare la spesa. A scoprire la condotta dell'uomo è stata la squadra investigativa del commissariato di Lanciano che ha eseguito una perquisizione personale e domiciliare nella sua abitazione. L'uomo dovrà rispondere di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (reati di p. e p. dagli artt. 612/ter c.p. e 167 c.1 del D. L.vo 196/2003).

"L'episodio rientra nel fenomeno della Upskirt che si sostanzia nell’effettuare videoriprese e fotografie sotto le gonne di ignare vittime – spiega una nota del comissariato – Nel corso della perquisizione è stato ritrovata a casa del denunciato una serie di marchingegni che lo stesso utilizzava per visionare le parti intime delle donne. Avvistava la vittima, vestita con la gonna, le si avvicinava da dietro con una comune borsa da spesa che aveva opportunamente attrezzata affinchè si mantenesse aperta e dentro la quale aveva inserito una serie di specchi che gli permettevano di osservare, senza destare sospetti, sotto le gonne delle signore. Attendeva e approfittava della distrazione delle vittime, intente a fare spesa e scegliere i prodotti, per passare alle videoriprese che eseguiva con il suo telefonino cellulare. Tutto il materiale usato dal denunciato è stato sequestrato compreso quello informatico in suo possesso al fine di verificare il successivo uso delle immagini registrate".