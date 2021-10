Lanciano, tentata rapina e aggressione ai danni di un uomo: arrestato un 39enne

Tentata rapina e "utilizzo di agenti chimici aggressivi" ai danni di un uomo. Sono questi i capi di accusa che hanno portato all'arresto, da parte della polizia di Lanciano, di un noto pregiudicato locale. A seguito delle indagini del personale della Squadra investigativa del commissariato di Pubblica sicurezza è stato disposto, nella mattinata di mercoledì 29 settembre, il fermo del 39enne responsabile di tentata rapina impropria.

I fatti risalgono ad una delle serate delle Feste di Settembre, in cui "l'arrestato e un suo complice, su cui sono ancora in corso delle indagini dirette ad identificarlo – si legge nel comunicato del commissariato - hanno approfittato dell'assenza dei proprietari dalla loro abitazione, per entrare nel cortile".

Colti in flagranza di reato da uno dei proprietari rincasato nel momento della tentata effrazione, i due hanno aggredito l'uomo "spruzzandogli negli occhi dello spray urticante. Tale ulteriore delitto commesso in danno della vittima - sottolineano i militari - ha di fatto agevolato la fuga dei delinquenti e mostrato la loro particolare pericolosità per essersi premuniti, ed utilizzato, anche aggressivi chimici”.