A Lanciano al voto, 32758 gli elettori

Chiusa la campagna elettorale, possono aprire i seggi in vista del voto di domani. A Lanciano gli elettori 32758 elettori, 15812 uomini e 16946 donne. Gli aventi diritti, compresi gli iscritti Aire, potranno esprimere il loro voto nelle 44 sezioni del Comune di Lanciano dalle 7 alle 23 di domenica 3 e dalle 7 alle 15 di lunedì 4 ottobre.

È ancora possibile rinnovare la propria tessera elettorale nell’ufficio elettorale del Comune di Lanciano, in piazza Plebiscito, oggi, sabato 2 ottobre, dalle 8.30 alle 19 in orario continuato, domenica 3 ottobre dalle ore 7 alle 23 in orario continuato e lunedì 4 dalle ore 7 alle 15, sempre in orario continuato. La tessera elettorale deve essere ritirata personalmente o da persona munita di delega e fotocopia del documento di identità del delegante.