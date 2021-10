I candidati a sindaco a Timeout, l’ultimo appello al voto

Sergio Furia, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Leo Marongiu, candidato sindaco per il centrosinistra, Filippo Paolini, candidato sindaco per il centrodestra e Ivaldo Rulli, candidato sindaco per il movimento civico Rilanciamo Lanciano, sono stati i protagonisti della undicesima puntata di Timeout, in vista del voto dei prossimi 3 e 4 ottobre.

I 4 aspiranti sindaci hanno risposto alle domande dei giornalisti parlando di mobilità, contrade, giovani, turismo, donne e politica a sole 24 ore dalla chiusura della campagna elettorale.