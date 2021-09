Tre comizi in piazza ed uno al centro sportivo chiudono la campagna elettorale

Quattro comizi diversi, per quattro modi diversi di intendere la campagna elettorale da parte dei quattro candidati a sindaco, chiuderanno domani la corsa alle urne con l’ultimo appello al voto prima del silenzio elettorale.

Tre candidati su quattro hanno scelto piazza Plebiscito, come tradizione, per concludere la loro campagna elettorale e parlare per l’ultima volta alla città. A fare richiesta per la piazza il candidato sindaco del centrodestra Filippo Paolini, il candidato del movimento civico Rilanciamo Lanciano Ivaldo Rulli e in zona Cesarini anche il candidato sindaco di centrosinistra Leo Marongiu. Il primo a parlare sarà proprio Marongiu, alle ore 19.15. Alle 20.15 sarà la volta di Ivaldo Rulli e a seguire, alle 21, sarà il turno di Filippo Paolini.

Sergio Furia, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, ha invece scelto una location alternativa, L’Uliveto degli Artisti, per chiudere la propria campagna elettorale e lo farà alle ore 20 insieme alle onorevole Dalila Nesci e Carmela Grippa ed ai consiglieri regionali Pietro Smargiassi e Francesco Taglieri.