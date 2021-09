L’associazione "Altri Orizzonti" incontra i candidati sindaci in un evento dedicato al sociale

Con la campagna elettorale ormai alle battute finali, è tempo per gli ultimi appuntamenti pubblici per i candidati.

A Lanciano domani, giovedì 30 settembre, l'associazione "Altri Orizzonti", incontrerà i candidati sindaci per un appuntamento dedicato al sociale. Alle 16.30, la sede di via Follani ospiterà un evento in cui il sodalizio presenterà ai candidati "i punti programmatici e le criticità nel merito delle problematiche riscontrate quotidianamente col nostro lavoro di informazione, cultura e sostegno alle fragilità".

"Un'occasione di incontro e confronto, alla presenza di tutti i soci – sottolineano dall'associazione - sulle proposte di ognuno in relazione alla programmazione delle iniziative ed attività da dedicare ai delicati temi del sociale".

Incontro che i soci si augurano possa essere "il primo e tangibile inizio di una proficua e fattiva collaborazione tra soci, volontari, operatori del settore e istituzioni, impegnati costantemente sul territorio con le attività del terzo settore, un settore che vede ognuno di noi direttamente e/o indirettamente coinvolto e chiamato a dare il proprio contributo quotidiano, da sempre e nei successivi giorni, mesi ed anni che seguiranno. Nessuno escluso".