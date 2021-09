Teresa Bellanova: "Abbiamo bisogno di sindaci come Leo, inclusivi e vicini a chi ha bisogno"

“Come Italia Viva scommettiamo su figure come Leo Marongiu, che siano persone inclusive e vicine alle persone che hanno bisogno di risposte”. Il viceministro a Infrastrutture e della mobilità sostenibili nel governo Draghi, Teresa Bellanova, oggi ha salutato così il candidato sindaco del centrosinistra nella sua visita a Lanciano insieme al parlamentare Camillo D’Alessandro.

È stata pacata, concreta, col sorriso sulle labbra, ma decisa la Bellanova, anche nel raccontare la decisione, pesata come un macigno, delle dimissioni da ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che ha portato alla caduta del Governo Conte, proprio come auspicato dal leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

Ma ha parlato soprattutto di PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di fondi europei e di come utilizzarli al meglio per rendere i territorio più competitivi.

“Abbiamo a disposizione grandi opportunità - ha detto la Bellanova - a cui dobbiamo però approcciarci in chiave europeista e tenendo a mente che tutte le risorse che arrivano dall’Europa dovranno essere spese, spese bene e nei tempi giusti. I fondi dovranno essere utilizzate per affrontare le tante difficoltà del territorio, in primis le infrastrutture. - ha specificato - Sarà dunque necessario rendere più competitivo il nostro Paese per creare nuove opportunità di lavoro. E per questo abbiamo bisogno di sindaci come Leo che sappiano mettere il bene comune prima degli interessi di parte”.