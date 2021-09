Il turismo moderno si muove su quattro ruote d’altri tempi

Colori, suoni, storia e bellezza. Di questo e molto altro si è tinta ieri piazza Plebiscito in occasione della quarta Giornata nazionale del Veicolo d’epoca.

Il Club Frentano Ruote Classiche che, con i suoi 300 soci e 1200 vetture, per la manifestazione voluta e creata dall’ASI - Automotoclub Storico Italiano, ha portato nel cuore di Lanciano i suoi più bei gioielli per quello che, a tutti gli effetti, è un vero e proprio museo gratuito a cielo aperto.





















E dopo l’esposizione, tutte le 50 vetture si sono messe in corteo festoso alla volta del castello di Crecchio per far muovere, su quattro ruote d’altri tempi, un moderno turismo di prossimità.