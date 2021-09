Guido Crosetto a Lanciano: "Il sindaco deve essere il megafono di cittadini e imprese"

“Un sindaco ha sulle spalle responsabilità che travalicano anche il proprio territorio di riferimento e deve fare battaglie ed interessarsi anche di questioni nazionali e sovranazionali, soprattutto per quanto riguarda il mondo delle imprese”. Così Guido Crosetto, vicepresidente di Fratelli d’Italia, è intervenuto oggi a Lanciano, a sostegno del candidato sindaco Filippo Paolini, ascoltando aziende e associazioni di categoria.

Dopo una visita in una delle aziende vitivinicole del territorio, Crosetto ha incontrato alcuni degli esponenti delle associazioni di categoria del territorio, Lino Olivastri e Paolo Primavera (Confidustria) e Marco Stella (Confartigianato) per parlare, insieme agli esponenti locali di FdI ed al candidato sindaco Paolini, dei problemi del mondo del lavoro e delle imprese del nostro territorio, al centro tra costa, Val di Sangro e montagna.

“Certo che un’amministrazione può aiutare le imprese, come? - ha spiegato Crosetto - Limitando l’incidenza delle tempistiche burocratiche e attivando tutti quei meccanismi di dialogo e aiuto con altre amministrazioni sovracomunali che possano in qualche modo dare un aiuto. Il sindaco deve diventare il megafono di chi non ha voce e non può farsi sentire da solo. - ha concluso il vicepresidente del partito di Giorgia Meloni - Qui a Lanciano c’è Filippo che ha alle spalle già una grande esperienza e che sicuramente rappresenterà quella marcia in più guardando al futuro”.