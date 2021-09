Tajani a Lanciano: "Per intercettare i fondi europei necessario prevedere un assessorato ad hoc"

È arrivato scusandosi per il ritardo Antonio Tajani: “Non è colpa mia, ma non potevo immaginare che la situazione dell’autostrada, qui, fosse così disastrosa”.

Non proprio un bellissimo biglietto da visita per il vicepresidente di Forza Italia che, nel suo tour elettorale, ha deciso di toccare anche Lanciano in appoggio del candidato sindaco della coalizione di centrodestra Filippo Paolini. E ne ha approfittato per fare una passeggiata lungo corso Trento e Trieste e tenere un rapido comizio sotto i Portici Comunali in cui ha toccato tutti i punti cari al partito fondato da Silvio Berlusconi.

“La vera sfida sarà intercettare i fondi europei per migliorare le nostre città. - ha detto Tajani - Sarà necessario istituire anche assessorati ad hoc che riescano a portare nelle tasche dei Comuni questi finanziamenti perché la prima cosa che abbiamo chiesto, anzi imposto, ai nostri candidati è di non alzare ancora la pressione fiscale sui cittadini per cui di sicuro non è da lì che arriveranno più soldi nelle casse comunali”.

L'obiettivo di Forza Italia e del centrodestra? "Dare la possibilità ai giovani di vivere, farsi una famiglia e realizzarsi lavorativamente nel luogo in cui sono nati - ha specificato - proprio come dovrebbe essere in un posto come Lanciano".