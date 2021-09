Rottura di una condotta a Lanciano, rubinetti a secco in alcune zone della città

Ancora problemi con le forniture idriche. Questa volta, a lasciare con i rubinetti a secco alcuni quartieri e vie di Lanciano, è la rottura improvvisa di una condotta. Operai e tecnici della Sasi sono al lavoro già da alcune per riparare il danno.

Si tratta di un intervento urgente che ha richiesto l'interruzione della fornitura idrica, con inevitabile disagio di numerosi utenti. Dalla Sasi assicurano che "la fornitura sarà ripristinata nel più breve tempo possibile e non oltre i termini preventivati".

A rimanere senz'acqua fino alle 20 di questa sera saranno i residenti di via Rosato, via Tinari, via Silone, via don Minzoni e il rione Gaeta.