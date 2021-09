Elezioni, Marongiu incontra la sua squadra: "La partita che si sta giocando è troppo importante"

Con le elezioni amministrative alle porte, si moltiplicano gli impegni elettorali dei candidati alla carica di sindaco di Lanciano. Ieri, venerdì 24 settembre nella sala 1 del cinema Maestoso, Leo Marongiu, presidente del consiglio comunale ed aspirante primo cittadino con la coalizione di centrosinistra, ha scelto di incontrare tutta la sua squadra, per "stringerla in un abbraccio forte e sincero".

Marongiu ha rimarcato ancora una volta l'unità, la condivisione del progetto, la determinazione a vincere questa battaglia non facile ma proprio per questo ancora più avvincente ed entusiasmante. "Il nostro non è un cartello elettorale, stiamo insieme non solo perché ci riconosciamo in un programma che auspichiamo di attuare per Lanciano, ma perché sono stato scelto non dopo liti e rimpalli di volti e nomi come accaduto nel centrodestra che dopo settimane ha ripescato l'ex sindaco Paolini, ma nel rispetto di un confronto politico che ha visto due importanti compagni di viaggio (Dora Bendotti e Giacinto Verna) decidere di fare un passo non indietro ma avanti, con convinzione e sincerità di intenti". Il candidato sindaco ha chiamato sul palco una per una le 6 liste e i suoi componenti, nonché i referenti politici.

Prima di salire sul palco, a calcare la scena è stato il sindaco uscente Mario Pupillo che ha rimarcato il percorso fatto in questi anni dall'amministrazione e con l'aiuto di slide ha ricordato i lavori fatti. Una sorta di prima e dopo che ha disegnato i due volti della città. "Abbiamo lavorato per il bene comune, abbiamo costruito una comunità, siamo partiti insieme 10 anni fa e lo siamo ancora. Insieme abbiamo deciso il sindaco da candidare e voglio davvero che Leo diventi il sindaco di Lanciano perché lui è passione e competenza e perché può continuare a scrivere altri capitoli di un libro che abbiamo iniziato a scrivere insieme e che ha portato Lanciano a crescere e a guardare avanti, a nuovi e più ambiziosi obiettivi". Poi il ricordo commosso di chi non c'è più, ma continua a vivere nel ricordo e nei cuori di molti per il loro impegno e il ruolo, seppur diverso, che hanno avuto per una città che amavano profondamente, Pino Valente e Marco Di Rocco. "È troppo importante la partita che si sta giocando - aggiunge Marongiu - e voi siete la squadra che potrà portarci alla vittoria".

Intanto continuano gli appuntamenti. Lunedì 27 settembre, alle 16 a sostenere il candidato sindaco del centrosinistra sarà Teresa Bellanova, vice ministro alle infrastrutture e trasporti. L'incontro dal titolo "Lanciano città-cerniera: quali infrastrutture per il futuro del territorio" si terrà alla sede elettorale di Leo Marongiu, in viale delle Rose. Sempre il 27 settembre, alle 20.30, al cinema Maestoso sarà la volta del ministro del lavoro Andrea Orlando. Un incontro particolarmente atteso anche alla luce dei problemi e delle vertenze che vedono al centro anche la Sevel. "La presenza della Bellanova e di Orlando, dopo Bonaccini - sottolinea Leo Marongiu - è la testimonianza concreta di come i nostri sostenitori vengano non per una passerella elettorale ma per affrontare insieme temi e problematiche di grande rilievo per il territorio".