Furia: "Ero stanco di lamentarmi di ciò che non va, perciò mi sono messo in gioco"

”Ho deciso di candidarmi perché ero stufo di lamentarmi con gli amici di ciò che non va e allora ho voluto metterci la faccia e mettermi in gioco”. Così Sergio Furia, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, ha spiegato ai microfoni di Timeout, il perché della sua discesa in campo per provare a vestire la fascia di primo cittadino.

Un appuntamento, quello di Timeout, in cui si è parlato di problemi della città, di programmi e di politica, sotto la lente del movimento pentastellato, nel suo primissimo appuntamento alle urne nella città di Lanciano.