Rulli: "Non ci apparenteremo con nessuno"

“C’è tanto da fare per questa città e sono pronto a dedicarmi anima e corpo a Lanciano per farla tornare grande, come merita”. Così Ivaldo Rulli ha risposto alle domande nella decima puntata di Timeout, a dieci giorni dalle elezioni amministrative.

È convinto del suo progetto politico, delle sue capacità e della assoluta necessità di “non allearsi con nessuno” per poter essere libero di fare bene e mettere in campo tutte le idee e proposte su mobilità, commercio, turismo e cultura.

Unica certezza: “Non credete a chi si propone come il nuovo ed invece ha già amministrato negli ultimi 40 anni a Lanciano, l’unica novità siamo noi”.