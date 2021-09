Imprenditore denunciato per aver scaricato acqua e vernice in un pozzetto

Un imprenditore di Poggiofiorito è stato denunciato dai carabinieri forestali di Lanciano perché ha scaricato acque di lavaggio contenenti vernici in un pozzetto.

Ad accorgersi dell'anomalia e a segnalarla ai militari è stata la Sasi che ha notato un’anomala colorazione blu all’interno del depuratore locale. Le indagini hanno portato al deferimento all'autorità giudiziaria del titolare del comune della provincia di Chieti perché ha scaricato in pubblica fognatura e in assenza di autorizzazione acque di lavaggio di colore blu generate dalla propria attività. Il pozzetto di raccolta in cui confluivano le acque di dilavamento intrise di vernici è stato sottoposto a sequestro preventivo.

All’indagato è stata contestata l’illecita apertura di scarichi industriali ai sensi dell’art. 137 c. 1 del D.lgs 152/2006 che prevede l'arresto da due mesi a due anni o l'ammenda da millecinquecento a diecimila euro.