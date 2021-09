Gli ortolani tornano a casa, riapre le sue porte il Mercato coperto

C’era la fila per entrare al Mercato coperto questa mattina, alla riapertura ufficiale. Sintomo tangibile di quanto i lancianesi siano legati alla struttura di piazza Garibaldi, soprattutto dopo la chiusura forzata causa lavori.

45 postazioni per gli ortolani, a cui se ne andranno ad aggiungere altre 20 al termine dei lavori che interesseranno la parte anteriore dello stabile grazie a cui, finalmente, si tornerà alla normalità di un tempo.

















“Gli ortolani finalmente possono tornare a casa - commenta il sindaco Mario Pupillo - e noi, come amministrazione, auspichiamo che in futuro questo non sia solo luogo di vendita, ma anche di incontri e condivisione, grazie ad una gestione dal basso, senza scopo di lucro, ma solo per ridare la centralità che merita al Mercato coperto ed ai suoi instancabili operatori”.