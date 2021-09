Dopo i lavori, domani riapre il Mercato Coperto

Dopo i lavori di adeguamento e messa in sicurezza, domani, mercoledì 22 settembre, riaprirà le sue porte agli ortolani e ai cittadini il Mercato Coperto di piazza Garibaldi.

La struttura tornerà quindi ad essere operativa da domani mattina alle 7 nel pieno rispetto delle norme anticovid.

Le modalità di ingresso ed uscita, con mascherina e misurazione della temperatura all'ingresso, sono quelle già utilizzate in precedenza (percorso obbligatorio e distanziamento fisico). I lavori, per 70mila euro, hanno riguardato la messa in sicurezza ai fini antincendio di 600 mq del mercato.

È stata realizzata una rampa esterna di accesso per tutti, ci sono nuove porte e finestre ed è stata migliorata areazione. Sono stati raddoppiati i posti a disposizione per la vendita dei prodotti alimentari da 36 a 70.

Già da ieri mattina, gli operatori del mercato hanno scelto la postazione di lavoro in base alla graduatoria delle presenze.