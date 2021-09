È Fabio Sparvieri il nuovo presidente di Ascom Abruzzo a Lanciano

È il farmacista Fabio Sparvieri il nuovo presidente frentano di Ascom Abruzzo. Sua vice è, invece, Elisabetta Gaeta, giornalista e commerciante.

Alla riunione per la nomina del nuovo direttivo, presente il presidente regionale di Ascom Abruzzo, Angelo Allegrino, che ha voluto approfittare per ringraziare il presidente uscente, Rocco Finardi, per il lavoro svolto in questi anni.

L’incontro è stata anche occasione per discutere ed affrontare le problematiche della città di Lanciano e, a tal proposito, organizzare un incontro con i quattro candidati a sindaco, Furia, Marongiu, Paolini e Rulli per affrontare con loro le tematiche care alla città e fissare i punti programmatici per la risoluzione delle questioni più impellenti.