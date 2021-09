Dopo le Feste, apre ufficialmente alla città il Parco Villa delle Rose

Riaprirà ai cittadini venerdì 24 settembre, alle ore 11, il rinnovato Parco Villa delle Rose. A comunicarlo è l’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Lanciano.

A conclusione degli eventi del Settembre lancianese ospitati nell'area, che hanno dimostrato la potenzialità dell'area e la bontà dell'idea di trasformarla in un'arena per spettacoli, sono infatti stati necessari una serie di interventi di pulizia e di bonifica. La conclusione di questi interventi è appunto prevista entro giovedì 23 settembre.

L'area interessata dai concerti verrà recintata in quanto si trasformerà nel cantiere del secondo stralcio del secondo lotto, che prevede tra l'altro l'adeguamento per portare la capienza dai 1.600 spettatori attuali a 4.999, e la semina della nuova area verde recuperata dalla rimozione del cemento su cui era installato il campo in erba sintetica.

La zona rimanente, ovvero l'anello ciclopedonale e gli spazi verdi, saranno aperti al pubblico, pur continuando anche qui alcuni lavori di completamento che non intralceranno l'utilizzo del parco.