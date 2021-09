Giuseppe Conte a Lanciano: "Scegliete il progetto alle elezioni, non gli amici"

Si è fatto attendere per più di un’ora Giuseppe Conte dai tanti, e tante, che lo aspettavano in piazza Plebiscito a Lanciano. E dopo l’attesa, e la pioggia, il comizio in piazza, sul palco insieme al candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Sergio Furia ed ai candidati al consiglio comunale della lista pentastellata.

“Quando si prefigurano alleanze e coalizioni che non condividono nulla, noi preferiamo andare da soli e così è stato a Lanciano. - ha detto il presidente dei 5 Stelle - Il voto amministrativo è importante. Votate il progetto che più vi rappresenta, che ritenete essere il migliore per la vostra città, non i parenti o gli amici. Non vi chiedo di votarci a tutti i costi - ha detto ancora Conte - ma di farlo solo se quello che proponiamo vi convince. Un politico di professione vi parlerebbe mai così?”.

C’è poi spazio per parlare di temi nazionali come l’estensione dell’obbligo del green pass sui posti di lavoro ed il suo è senz’altro un parere positivo “per tornare a vivere - e lavorare - meglio e prima, senza dimenticarci dell’importanza della vaccinazione”.

Il tempo di qualche selfie con le numerose fans accorse in piazza per lui, a prescindere dagli schieramenti politici e poi di nuovo in auto, verso Vasto, per proseguire il suo tour elettorale.