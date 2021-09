Colpo di coda delle Feste di Settembre, sabato Dik Dik in piazza

In un’edizione – la 188esima – delle Feste di Settembre ancora condizionata dall’Emergenza Covid, il Comitato presieduto da Maurizio Trevisan sembra non voler più ‘andare in vacanza’ e così, dopo il prolungamento degli appuntamenti con il concerto di Manu Chao in programma questa sera, 17 settembre, ha riservato un’altra sorpresa dell’ultima ora: il concerto dei Dik Dik, in programma sabato 18 settembre alle 21.30 in piazza Plebiscito.

Il concerto è a ingresso gratuito ma con posti a sedere limitati: è possibile effettuare la prenotazione tramite la piattaforma Billetto (al link https://bit.ly/39akwbp): Obbligatori green pass (per persone con più di 12 anni) e mascherina (per maggiori di 6 anni). Sarà necessario esibire la ricevuta di prenotazione e il green pass all'ingresso. I posti non sono assegnati ma a scelta in ordine di arrivo.

I Dik Dik – Lallo, Pietruccio, Gaetano Rubino e Mauro Gazzola – ripercorreranno la loro lunga carriera musicale, composta da brani quali L’isola di White, Sognando la California, Il primo giorno di primavera, e tanti altri.

“È stata una sorpresa dell’ultima ora – sottolinea il presidente Maurizio Trevisan – abbiamo colto al balzo l’occasione, approfittando della giornata di sabato, per chiudere in piazza - location che non avrebbe potuto ospitare gli artisti che si sono esibiti nelle serate precedenti - le Feste di Settembre, che per i motivi che abbiamo più volte spiegato negli ultimi anni hanno necessitato di un’attenzione e sicurezza maggiori. Nonostante la piazza, però, saranno rispettate tutte le norme anti Covid e antiterrorismo, a cominciare dagli ingressi contingentati e il green pass. Ancora una volta – conclude Trevisan – voglio sottolineare la difficoltà di organizzare una manifestazione importante come quella del Settembre lancianese in tempi di Pandemia e ribadire il nostro impegno affinché tutto sia fatto nella massima sicurezza”.

E, a proposito di sorprese, è stata particolarmente gradita quella del concerto di Manu Chao, in programma questa sera al Parco Villa delle Rose – unica tappa del Centro-Sud Italia - che è andato sold out già da diversi giorni.