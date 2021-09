La benedizione di mons. Cipollone ai dipendenti TUA

Visita nelle sedi della divisione ferroviaria di Tua dell’arcivescovo di Lanciano-Ortona Emidio Cipollone che ha voluto dare una benedizione a tutti i dipendenti della Tua nel giorno della festa patronale frentana.

L’arcivescovo Cipollone, accompagnato dal direttore della divisione ferroviaria Enrico Dolfi, ha fatto visita agli uffici direzionali di via Dalmazia per poi proseguire gli incontri con le maestranze della TUA verso la nuova stazione ferroviaria di via Bergamo e il deposito officina di Torre della Madonna.

“Un bellissimo segnale – hanno detto i dipendenti lancianesi della TUA – perché la presenza dell’arcivescovo nel giorno della nostra festa patronale rappresenta un momento di forte radicamento alle radici frentane”.

La festività del santo patrono per la TUA è l’11 maggio, giorno di San Giustino, Santo Patrono di Chieti. Infatti proprio il capoluogo teatino è il luogo della sede legale dell’azienda unica di Trasporti della Regione Abruzzo.