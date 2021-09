Luna park in piazzale Memmo, c’è l’ok della commissione vigilanza

Dopo il braccio di ferro e le querelle dei giorni scorsi, è arrivata ad una conclusione anche la vicenda luna park in piazzale Memmo.

La commissione comunale di vigilanza per le giostre, infatti, ha concluso poco fa un'approfondita e attenta valutazione circa il rispetto delle norme di sicurezza che, in sintesi, ha dato parere favorevole per l'attività delle 24 attrazioni presenti. Le giostre potranno quindi aprire da questa sera, in occasione della nottata ed in attesa dei fuochi delle 4 di domani mattina.