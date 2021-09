Salvini a Lanciano: "Questa città ha bisogno di un sindaco come Filippo Paolini"

Il voto a Lanciano sarà anche un voto politico per dire come la si pensa su questioni fondamentali come Ius Soli, Ddl Zan o quota 100. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ha parlato in un comizio a Lanciano, appoggiando il candidato del centrodestra Filippo Paolini.





















”È di uomini come Paolini che abbiamo bisogno, seri, onesti, capaci e che dal giorno dopo le elezioni sappiano come agire”. “Riprendiamoci Lanciano, ha concluso Salvini, e facciamolo al primo turno”.