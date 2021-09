Buoni spesa Covid, nuovo avviso dal Comune di Lanciano

Sarà possibile presentare le istanze al Comune di Lancianofino al prossimo 23 settembre per vedersi assegnati i buoni spesa Covid.

Il bando è rivolto a nuclei familiari residenti nel Comune di Lanciano esposti agli effetti economici e sociali della crisi determinata dal perdurare della pandemia da COVID-19 e a nuclei in assoluto stato di bisogno. L’ammontare del “Buono Spesa” riconoscibile a ciascun nucleo familiare beneficiario appositamente individuato, è quantificato in base allo stato di bisogno, secondo gli importi di seguito indicati ed erogato sino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate dal Governo Italiano.

L’avviso, pubblicato dalla dirigente del settore Servizi alla Persona del Comune di Lanciano Giovanna Sabbarese, prevede un fondo di 232.905 euro in sostegno delle famiglie che versano in stato di bisogno anche per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche per l'anno 2021.