Matteo Salvini torna a Lanciano

Il leader della Lega dopo tre anni torna a Lanciano e lo fa a poche settimane dal voto, a sostegno della coalizione di centrodestra e del candidato sindaco Filippo Paolini.

Matteo Salvini sarà dunque in città, durante il suo tour in Abruzzo, in corso Trento e Trieste, nei pressi della sede della Lega, domenica 12 settembre, alle ore 15. Il leader del Carroccio.

La sua ultima visita a Lanciano risale alla campagna elettorale per le elezioni regionali nel 2019 quando, tra selfie e lunghe code, riempì il cinema Maestoso nel quartiere Santa Rita in una piovosa domenica di fine gennaio.