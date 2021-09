Lem casa relax & gift: nuova apertura a Lanciano

Aperto da pochi giorni il nuovo punto vendita a Lanciano di Lem Casa relax & gift in Via Per Treglio 49 specializzato nel settore riposo e benessere con esperienza trentennale e con 3 punti vendita all'attivo.

Una realtà giovane, ma composta da un team di esperti e consulenti pronti a soddisfare ogni esigenza. “Siamo fieri di poterci affidare ad alcuni dei migliori brand del settore – spiega Valentino Giangiacomo responsabile del nuovo store. “Per quanto riguarda i materassi e le reti abbiamo una vasta gamma dei marchi Dorelan, Bedding e Curem ed i letti firmati Noctis dal design ricercato ed innovativo tutto rigorosamente made in Italy.

Dopo 5 anni di attività nel territorio Frentano ho ritenuto opportuno rinnovare e innovare inserendo nuovi brand, cambiando sede e ampliando la superficie e la scelta merceologica.

Per la zona living da noi è possibile trovare sofà, divani letto e poltrone relax di ottima fattura e design e complementi d'arredo della Bizzotto Home Emotion.

Trovo sia importante continuare ad investire, crediamo in questo territorio ma soprattutto crediamo nei nostri clienti ed è proprio la loro soddisfazione il nostro principale obiettivo. Aspettiamo tutti in questa nuova realtà con la promozione “LINEA BENESSEREsconto 40%” della Dorelan e tantissimi altri articoli in offerta fino al 30 settembre con consegna gratuita e ritiro dell'usato.

Seguiteci sui nostri canali social Facebook ed Instagram per rimanere sempre aggiornati sulle nostre numerose promozioni!"

Seguici su Facebook

Seguici su Instagram

Oppure chiamaci al 333 8372008