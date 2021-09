Feste di Settembre sì, ma nel rispetto delle norme anticontagio

Feste di Settembre sì, ma all’insegna delle norme anti Covid. È stato infatti pubblicato sul sito del Comune di Lanciano l’avviso della dirigente ad interim del settore Affari Generali Mariella Colaiezzi, inerente le regole per l'accesso e la partecipazione alle Feste settembrine secondo le norme vigenti nazionali e regionali in materia di fiere e di misure anticontagio.

Per accedere e partecipare alle Feste settembrine, come si legge sull’avviso, ne giorni 8, 13, 14, 15 e 16 settembre, è necessario essere in possesso del Green Pass, obbligatorio indossare la mascherina, vietato fare assembramenti ed altrettanto obbligatorio mantenere la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro.

È inoltre obbligatorio disinfettarsi le mani prima di procedere agli acquisti in autonomia dagli operatori commerciali su area pubblica e prima di salire sulle giostre.

È stata inoltre pubblicata l'ordinanza del sindaco Mario Pupillo inerente il divieto di vendere per asporto bevande in contenitori di vetro in occasione delle festività del Settembre Lancianese 2021, nel periodo compreso tra mercoledi 8 settembre e domenica 19 settembre in occasione di tutte le manifestazioni in programma nell'ambito delle feste patronali.

Sarà così semplice rispettare le norme anticontagio nei giorni di festa?