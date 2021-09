Treglio, pomeriggio di vaccinazioni nella scuola dell’infanzia

A Treglio oggi giornata di vaccinazioni dedicata a quanti non si sono ancora sottoposti all’inoculazione anticovid o a chi deve avere la seconda dose.

Dalle 14.30 alle 17.30, un team dell’Esercito italiano sarà a disposizione nella sede della scuola dell’infanzia in via Roma di tutta la cittadinanza, ma anche dei residenti dei comuni limitrofi. Saranno somministrati i vaccini Pfizer e Moderna. Non occorrerà la prenotazione. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore ed avere la delega dell'altro genitore. Nel Comune del chietino, alla data del 29 agosto 2021, a ricevere il vaccino anti covid è il 65,7%.

Il sindaco Massimiliano Berghella ne approfitta per lanciare un appello alla cittadinanza affinché scelga di sottoporsi alla vaccinazione anticovid così da rendere il Comune di Treglio più sicuro anche in vista del rientro a scuola dei ragazzi del territorio. Obiettivo è quello di impedire il formarsi di nuovi focolai.

Al momento non si registrano casi nel piccolo centro del chietino, ma il sindaco sottolinea la necessità di tenere alta la guardia e di essere cauti continuando a seguire le norme anticovid in essere e soprattutto immunizzarsi. È per questo che il primo cittadino ha da tempo sollecitato la Asl ad allestire anche a Treglio un centro per la vaccinazione ed ha messo a disposizione la scuola comunale dell'Infanzia in via Roma. L'occasione di domani rappresenta un traguardo raggiunto dal sindaco che ringrazia la Asl Lanciano Vasto Chieti per l'opportunità data al Comune che mira a diventare Covid free.