Sì ai fuochi pirotecnici delle Feste di Settembre

Saranno due i fuochi pirotecnici delle prossime Feste di Settembre: lo sparo di apertura, il 14 alle 4 di mattina e quello di chiusura, il 16, a mezzanotte e mezza.

A dare il sì definitivo è stata la commissione Sicurezza che ha ufficialmente dettato le norme da seguire per far sì che ci siano almeno due fuochi, dei quattro consueti. Si potrà assistere ai fuochi esternamente al Parco Villa delle Rose, quindi lungo i Viali e strade limitrofe.

“Vi raccomandiamo caldamente di indossare la mascherina, evitare assembramenti e mantenere le distanze di sicurezza. - dicono dal comitato Feste - Sappiamo quanto ci teniamo noi lancianesi ai fuochi, ma dobbiamo viverli in sicurezza; non saranno probabilmente tra gli spari più grandiosi visti - speriamo per l'ultimo anno - ma volevamo comunque mantenere viva questa tradizione imprescindibile del Settembre lancianese”.