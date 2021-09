Una targa in memoria di Pino Valente nel nuovo Parco Villa delle Rose

Non sarà a lui intitolato, ma ci sarà comunque una targa in memoria del vicesindaco Pino Valente, nel nuovo Parco Villa delle Rose, che sarà inaugurato dopodomani, mercoledì 8 settembre, con un concerto dell’Orchestra del Cinquantenario dell’Estate Musicale Frentana.

“Uno spazio, proprio come lo avevamo immaginato con Pino, - commenta il sindaco Mario Pupillo - così carico di storia e storie per generazioni di lancianesi che abbiamo ripensato e destinato all'utilizzo quotidiano delle persone, al sicuro dal traffico, con spazi più ampi e più verdi strappati al degrado di decenni di incuria, con una nuova pista ciclopedonale che sarà collegata a quella esistente di via del Mare in un progetto più ampio respiro. Ma soprattutto, - prosegue Pupillo - dalla riqualificazione è nata un'area importante, una cavea in grado di ospitare grandi eventi di livello nazionale e non solo per rendere ancora più appetibile la direttrice tra il centro storico e il quartiere Fiera, attraverso il rinnovato e celebrato corso Trento e Trieste, dove sorge quella che noi definiamo la nostra "zona industriale" commerciale”.

E sarà un concerto, alle 21 dell’8 settembre, ad inaugurare questa cavea, con un preludio in memoria dei cittadini lancianesi scomparsi a causa del Covid. Alle 20.30 sarà scoperta la targa in memoria di Pino Valente.

Il concerto è gratuito ma per partecipare è necessario prenotarsi su www.bit.ly/musicaindono e presentare all'ingresso il green pass.