Al via a Castel Frentano "Change drivers", progetto dedicato ai cambiamenti climatici

È pronta a partire, anche nel Comune di Castel Frentano, la parte operativa del progetto "Change Drivers", iniziativa proposta dal Centro di Documentazione sui Conflitti Ambientali-CDCA Abruzzo in partenariato operativo con l'Istituto Abruzzese Aree Protette (IAAP), i Centri di Educazione Ambientale (CEA) Ortonammare e Terracoste, il Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi G.D'Annunzio di Chieti-Pescara e il CDCA Roma. Il 10 ed il 24 settembre, dalle ore 16.00 nella villa comunale di Castel Frentano, due giornate dedicate ai cambiamenti climatici.

"Si tratta di un progetto nuovo nel suo genere – afferma il vicesindaco e assessore all'ambiente Mario Verratti – ed opera su più piani: da una parte è prevista una campagna di sensibilizzazione sull'effetto dei cambiamenti climatici svolta attraverso due appuntamenti rivolti principalmente a bambini, ragazzi e famiglie; dall'altra, sarà condotta una ricerca scientifica volta a valutare il grado di percezione dei rischi associati ai cambiamenti climatici dei cittadini".

"Il progetto è stato ideato e presentato – aggiunge il sindaco Gabriele D'Angelo – in ottica di proseguimento del Contratto di Fiume Feltrino (CdF Feltrino), accordo di programmazione negoziata e strumento di governance dei processi di sviluppo del territorio del bacino idrografico del Feltrino, a partire dai Comuni di Castel Frentano, Lanciano, Frisa, San Vito Chietino e Treglio e il CDCA Abruzzo. Ringrazio, dunque, tutti gli attori coinvolti per la dedizione, la professionalità e l'organizzazione che hanno mostrato per la buona riuscita del progetto".