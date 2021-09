Marongiu: "Serve coraggio per fare alcune scelte e non ci mancherà"

C'è l'ascolto alla base del progetto di Leo Marongiu e della sua coalizione per le elezioni amministrative di Lanciano. Il candidato sindaco di centrosinistra, ospite della puntata di ieri sera di Timeout, ha sottolineato quanto questo tema gli stia a cuore e quanto sia importante per lui "il confronto diretto con le persone per ascoltare i problemi che mi vogliono sottoporre. Penso che un buon amministratore debba essere prima di tutto un buon ascoltatore".

Tanti i temi toccati nel corso della diretta, dalla sostenibilità alla sanità. "La mobilità è il cuore della mia idea di città - sostiene Marongiu - che punta molto sulla mobilità alternativa. Dobbiamo avere coraggio e cambiare il modo di vivere Lanciano". E sui problemi dell'ospedale Renzetti in cui negli ultimi anni è "mancato un investimento forte sulle professionalità ospedaliere", afferma: "L'ospedale e la medicina territoriale sono un punto fondamentale per la città. È necessario che l'amministrazione si confronti con il Governo regionale per offrire una sanità di qualità ai cittadini". Tra le criticità da affrontare, inoltre, sottolinea quella che riguarda la crisi demografica, "un'amministrazione che voglia portare Lanciano nel futuro, deve puntare al sotegno alle giovani coppie, offrendo servizi di qualità in particolar modo alle donne".

Spazio anche per il confronto a distanza con i competitor alle prossime elezioni. A chi li definisce troppo giovani risponde: "Siamo il rinnovamento, i giovani in politica sono un investimento importante. La nostra è una coalizione aperta, inclusiva, che va oltre gli schieramenti".